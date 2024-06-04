Поддерживают ли немцы удары по РФ немецким оружием — опрос

Сколько немцев поддерживают украинские удары по России немецким оружием — опрос
Граждане Германии разделились в вопросе разрешения для Украины бить западным оружием по военным объектам на территории РФ. Общая статистика голосов равна равному количеству.
Об этом говорится в результатах опроса на немецком тренд-барометре RTL/NTV во вторник, 4 июня.
Поддерживают ли немцы удары по РФ
Опрос показал, что 49% немцев поддерживают разрешение Украине использовать западное оружие для атак на российскую военную инфраструктуру. 44% опрошенных высказались "против".
В то же время опрос показал различия между Восточной и Западной Германией:
- 52% западных немцев выступают за предоставление Киеву разрешения;
- 62% восточных немцев выступают против.
Еще большее распределение среди сторонников немецких политсил:
- партия "Зеленых" и Свободная демократическая партия чаще всего выступает за (по 70%);
- партия "Альтернатива для Германии" (68%) и "Альянс Сары Вагенкнехт" (75%) чаще всего выступают против.
Опрос проходил в течение 31 мая-3 июня среди 1001 года респондента.
Напомним, ранее в Германии из-за отсутствия военного учета возникли серьезные проблемы с личным составом Бундесвера.
В то же время министр обороны страны Борис Писториус заявил, что обсуждение разрешения Украины наносить удары по территории России должно происходить не публично.
Читайте Новини.LIVE!