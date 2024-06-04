Поддерживают ли немцы удары по РФ немецким оружием — опрос

Немцы на пикете. Фото иллюстративное: агентство Reuters

Граждане Германии разделились в вопросе разрешения для Украины бить западным оружием по военным объектам на территории РФ. Общая статистика голосов равна равному количеству.

Об этом говорится в результатах опроса на немецком тренд-барометре RTL/NTV во вторник, 4 июня.

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Опрос показал, что 49% немцев поддерживают разрешение Украине использовать западное оружие для атак на российскую военную инфраструктуру. 44% опрошенных высказались "против".

В то же время опрос показал различия между Восточной и Западной Германией:

52% западных немцев выступают за предоставление Киеву разрешения;

62% восточных немцев выступают против.

Еще большее распределение среди сторонников немецких политсил:

партия "Зеленых" и Свободная демократическая партия чаще всего выступает за (по 70%);

партия "Альтернатива для Германии" (68%) и "Альянс Сары Вагенкнехт" (75%) чаще всего выступают против.

Опрос проходил в течение 31 мая-3 июня среди 1001 года респондента.

Напомним, ранее в Германии из-за отсутствия военного учета возникли серьезные проблемы с личным составом Бундесвера.

В то же время министр обороны страны Борис Писториус заявил, что обсуждение разрешения Украины наносить удары по территории России должно происходить не публично.