Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сколько немцев поддерживают украинские удары по России немецким оружием — опрос arrow

Сколько немцев поддерживают украинские удары по России немецким оружием — опрос

4 июня 2024 19:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Поддерживают ли немцы удары по РФ немецким оружием — опрос
Немцы на пикете. Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Граждане Германии разделились в вопросе разрешения для Украины бить западным оружием по военным объектам на территории РФ. Общая статистика голосов равна равному количеству.

Об этом говорится в результатах опроса на немецком тренд-барометре RTL/NTV во вторник, 4 июня.

Читайте также:

Поддерживают ли немцы удары по РФ

Опрос показал, что 49% немцев поддерживают разрешение Украине использовать западное оружие для атак на российскую военную инфраструктуру. 44% опрошенных высказались "против".

В то же время опрос показал различия между Восточной и Западной Германией:

  • 52% западных немцев выступают за предоставление Киеву разрешения;
  • 62% восточных немцев выступают против.

Еще большее распределение среди сторонников немецких политсил:

  • партия "Зеленых" и Свободная демократическая партия чаще всего выступает за (по 70%);
  • партия "Альтернатива для Германии" (68%) и "Альянс Сары Вагенкнехт" (75%) чаще всего выступают против.

Опрос проходил в течение 31 мая-3 июня среди 1001 года респондента.

Напомним, ранее в Германии из-за отсутствия военного учета возникли серьезные проблемы с личным составом Бундесвера.

В то же время министр обороны страны Борис Писториус заявил, что обсуждение разрешения Украины наносить удары по территории России должно происходить не публично.

Украина
Россия
обстрелы
война в Украине
оружие
опрос
Германия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня