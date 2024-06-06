Україна отримає додаткову партію боєприпасів від Німеччини

Німецькі солдати вантажать боєприпаси. Фото: Bundeswehr/Marco Dorow



Бундестаг схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Таким чином Німеччина може поповнити власні запаси і частину передати Україні.

Про це повідомили пресслужба Міністерства оборони країни.

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Зараз з німецькою збройовою компанією погоджено виробництво та поставку тисячі снарядів для подальшої підтримки України та поповнення її власних запасів боєприпасів. Потреба у фінансуванні у розмірі майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету.

В Бундесвері кажуть, що з одного боку, проєкт закупівель можна використати для продовження підтримки України терміново необхідними боєприпасами, але він також може додатково поповнити власні запаси.

"Україна вже більше двох років захищає свою територію від Росії. Збройні сили України як ніколи залежні від поставок зброї та боєприпасів. Під час окопної війни на сході України спостерігаються великі витрати артилерійських боєприпасів — особливо снарядів калібру 155 міліметрів", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про снаряди калібру 155 міліметрів

155 мм — це калібр артилерійського снаряда за стандартом НАТО , який використовується в багатьох польових гарматах , гаубицях і гарматах-гаубицях.

З початку 21-го століття більшість армій НАТО взяли на озброєння боєприпаси калібру 155 мм як універсальний стандарт.

Вони вважаються вдалим компромісом між дальністю стрільби та потужністю, а використання лише одного калібру значно спрощує логістичне навантаження.

Це призвело до виводу з експлуатації артилерійських снарядів більшого калібру, таких як 175 мм і 203 мм.

Росія та країни колишнього Східного блоку зазвичай використовують артилерію калібру 122 мм, 130 мм і 152 мм для аналогічних завдань.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини дозволив Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Раніше низка інших країн також дозволили українцям обстрілювати РФ західною зброєю.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T.