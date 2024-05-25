Пісторіус заявив про передачу Україні додаткової системи ППО IRIS-T — особливості зброї

Німецькі системи ППО IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше таку інформацію поширювали німецькі медіа.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини у соцмережі Х у п'ятницю, 24 травня.

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"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS — надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", — зазначив Пісторіус.

Він підкреслив, що Росія продовжує атакувати Україну, руйнуючи її критичну інфраструктуру та вбиваючи людей.

"Разом з нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо протиповітряну оборону України в її боротьбі проти жорстокої загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право", — додав глава Міноборони Німеччини.

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Міноборони Німеччини

Що відомо про системи IRIS-T

IRIS-T SLM — німецький зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії. Використовує ракети IRIS-T, які нищать літаки, вертольоти, БпЛА та крилаті ракети.

Установка IRIS-T SLS використовує зенітні керовані ракети IRIS-T. Ця система теж призначена для ліквідації літаків, вертольотів, БпЛА, крилатих та балістичних ракет малого радіуса, однак на відстанях до 25 км, на відміну від 40 км у версії SLM.

Німецькі системи IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. Фото: Diehl Defence

Також зараз розробляється новий ЗРК далекого радіусу дії IRIS-T SLX.

Нагадаємо, що відомо, скільки коштує один постріл з IRIS-T.

Також ми повідомляли, що Німеччина у п'ятницю, 24 травня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.