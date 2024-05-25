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Писториус заявил о передаче Украине дополнительной системы ПВО IRIS-T — особенности оружия

25 мая 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Писториус заявил о передаче Украине дополнительной системы ПВО IRIS-T — особенности оружия
Немецкие системы ПВО IRIS-T. Фото: Diehl Defence
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее подобную информацию распространяли немецкие медиа.

Об этом сообщает Минобороны Германии в соцсети Х в пятницу, 24 мая.

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"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS — сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, которая производится непосредственно германской промышленностью", — отметил Писториус.

Он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать Украину, разрушая ее критическую инфраструктуру и убивая людей.

"Вместе с недавно поставленной системой Patriot мы укрепляем противовоздушную оборону Украины в ее борьбе против жестокой захватнической войны России, нарушающей международное право", — добавил глава Минобороны Германии.

Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Минобороны Германии

Что известно о системах IRIS-T

IRIS-T SLM — немецкий зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия. Использует ракеты IRIS-T, уничтожающие самолеты, вертолеты, БпЛА и крылатые ракеты.

Установка IRIS-T SLS использует зенитные управляемые ракеты IRIS-T. Эта система тоже предназначена для ликвидации самолетов, вертолетов, БпЛА, крылатых и баллистических ракет малого радиуса, однако на расстояниях до 25 км, в отличие от 40 км в версии SLM.

Что известно о немецких системах IRIS-T SLM и IRIS-T SLS
Немецкие системы IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Фото: Diehl Defence

Также сейчас разрабатывается новый ЗРК дальнего радиуса действия IRIS-T SLX.

Напомним, что известно, сколько стоит один выстрел из IRIS-T.

Также мы сообщали, что Германия в пятницу, 24 мая, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.

Германия
Минобороны
военная помощь
Украина
ПВО
Борис Писториус
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