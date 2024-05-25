Писториус заявил о передаче Украине дополнительной системы ПВО IRIS-T — особенности оружия
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее подобную информацию распространяли немецкие медиа.
Об этом сообщает Минобороны Германии в соцсети Х в пятницу, 24 мая.
Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T
"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS — сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, которая производится непосредственно германской промышленностью", — отметил Писториус.
Он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать Украину, разрушая ее критическую инфраструктуру и убивая людей.
"Вместе с недавно поставленной системой Patriot мы укрепляем противовоздушную оборону Украины в ее борьбе против жестокой захватнической войны России, нарушающей международное право", — добавил глава Минобороны Германии.
Что известно о системах IRIS-T
IRIS-T SLM — немецкий зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия. Использует ракеты IRIS-T, уничтожающие самолеты, вертолеты, БпЛА и крылатые ракеты.
Установка IRIS-T SLS использует зенитные управляемые ракеты IRIS-T. Эта система тоже предназначена для ликвидации самолетов, вертолетов, БпЛА, крылатых и баллистических ракет малого радиуса, однако на расстояниях до 25 км, в отличие от 40 км в версии SLM.
Также сейчас разрабатывается новый ЗРК дальнего радиуса действия IRIS-T SLX.
Напомним, что известно, сколько стоит один выстрел из IRIS-T.
Также мы сообщали, что Германия в пятницу, 24 мая, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.
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