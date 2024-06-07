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Зеленский поедет в Германию — цель визита

7 июня 2024 10:54
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На следующей неделе Зеленский выступит в Бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На следующей неделе во вторник и среду, 11 и 12 июня, в столице Германии состоится конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и выступит с речью в Бундестаге.

Об этом сообщило немецкое издание FAZ в четверг, 6 июня.

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Зеленский выступит в Бундестаге

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин в следующий вторник, 11 июня. Он выступит с речью в Бундестаге.

Во вторник и среду, 11 и 12 июня, в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины, организованная, в частности, Федеральным министерством иностранных дел. В прессе появилось предположение, что на мероприятие может прибыть украинский президент.

Это не будет первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, но это будет первый раз, когда он выступит лично в Бундестаге. Для этого депутаты должны собраться на внеочередную сессию.

"Возможность выступить в высшем парламенте Германии была бы важным знаком нашей солидарности и дружбы с Украиной и выражением нашего уважения к достижениям страны", — заявил глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер.

Что касается вероятной встречи Зеленского с канцлером ФРГ во время визита в страну в публикации немецкого издания ничего не указывается.

Напомним, что 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где у него состоится встреча с министром обороны страны Себастьяном Лекорню.

Мы также сообщали, что 7 июня Еврокомиссия должна объявить, что Украина выполнила все требования и критерии вступления в ЕС и порекомендовать принять Украину в Европейский Союз уже в этом месяце.

Украина
Берлин
Владимир Зеленский
Офис президента
война в Украине
Германия
президент

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