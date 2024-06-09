Почему Макрон распустил парламент Франции - объяснение французских СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP/LUDOVIC MARIN

В воскресенье, 9 июня, после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. И обратился к нации.

О деталях этого решения сообщает французское издание Le Figaro.

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По данным экзитполов, на выборах в Европарламент побеждает французская партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен. Политсила Макрона "Возрождение" набрала 15,2% голосов, то есть вдвое меньше, чем "Национальное объединение". После этого лидер Франции обратился к нации.

"Я решил вернуть вам выбор вашего парламентского будущего. Это решение серьезное, тяжелое, но, прежде всего, это акт доверия. Я услышал ваше сообщение и не оставлю его без ответа", — объявил президент Франции.

Первый тур внеочередных выборов в парламент пройдет уже 30 июня. Второй – 7 июля.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, во время выступления во французском парламенте сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

Ранее в Германии высказались по поводу идеи президента Франции Эмманюэля Макрона создать коалицию с военными инструкторами для Украины. Там отметили, что не поддерживают инициативу.