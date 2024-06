Премьер-министр Бельгии подает в отставку — причины увольнения

Глава правительства Бельгии Александер де Кро. Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава правительства Бельгии Александер де Кро заявил, что подаст в отставку в понедельник, 10 июня. Причина — поражение провластной партии на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Читайте также:

Премьер-министр Бельгии поздравил победителей выборов

В Бельгии на выборах в Европарламент больше всего голосов (18%) получила консервативная партия N-VA. За партию премьер-министра проголосовали только 6% избирателей. Александер де Кро поздравил победителей и признал свое поражение.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильные. We will be back (мы вернемся — Ред.)", — заявил он.

По словам Александера де Кро, нового главу правительства должны назначить достаточно быстро. Впрочем, эта скорость зависит от формирования коалиции, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, президент Эммануэль Макрон после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции объявил о роспуске Национального собрания и обратился к нации.

А в Германии по данным экзитполов на выборах в Европарламент лидирует консервативный оппозиционный блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС). Партия Шольца — на третьем месте.