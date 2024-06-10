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Урсула фон дер Ляєн пояснила, які партії мають пройти до Європарламенту на виборах

10 червня 2024 07:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Урсула фон дер Ляйєн висловилася щодо партій, які мають пройти до Європарламенту на виборах
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: alliance/dpa
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Європейському парламенті підрахували голоси виборців 26 з 27 країн, які брали участь у виборах. Наразі перемагає Європейська народна партія, яка отримає 189 місць із 720. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка належить до цієї партії заявила, про те, що більшість партій повинні бути проукраїнськими та проєвропейськими.

Про це на пресконференції заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.

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Стали відомі результати виборців 26 з 27 країн, які брали участь у виборах.

За попередніми даними, Європейська народна партія, яка наразі має найбільше депутатів у парламенті, отримає близько 189 із 720 місць у новому скликанні на наступні п'ять років.

Урсула фон дер Ляйєн пояснила, які партії мають пройти до Європарламенту на виборах - фото 1
Інфографіка розподілу місць у Європарламенті 2024-2029. Фото: Суспільне

Більшість партій у Європарламенті мають бути проєвропейськими та проукраїнськими

Урсула фон дер Ляєн, яка знову стане кандидаткою на посаду президентки Єврокомісії, привітала свою Європейську народну партію, яка посіла перше місце на виборах до Європарламенту з перемогою та заявила, що й надалі "боротиметься за сильну Європу".

"Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Ми, безумовно, найсильніша партія. Ми є якорем стабільності, і виборці визнають наше лідерство протягом останніх п'яти років", — зазначила Урсула фон дер Ляйєн. 

Також політикиня зауважила на тому, що давно хоче створити широку більшість для сильної Європи, а для цього поруч потрібні проєвропейські та проукраїнські партії.

"Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права. І з завтрашнього дня ця робота починається знову", — сказала вона.

Нагадаємо, глава уряду Бельгії Александер де Кро заявив, що подасть у відставку в понеділок, 10 червня. Причина — поразка провладної партії на виборах в Європарламент. 

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон після оголошення попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції оголосив про розпуск Національних зборів і звернувся до нації. 

Європарламент
Урсула фон дер Ляєн
Європа
вибори
політики
опитування
партії
ЄС

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