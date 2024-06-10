Урсула фон дер Ляйен высказалась в отношении партий, которые должны пройти в Европарламент на выборах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: alliance/dpa

В Европейском парламенте подсчитали голоса избирателей 26 из 27 участвовавших в выборах стран. Побеждает Европейская народная партия, которая получит 189 мест из 720. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая принадлежит к этой партии, заявила, что большинство партий должно быть проукраинским и проевропейским.

Об этом на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондентка Общественного из Брюсселя.

Читайте также:

Как выглядит распределение мест в Европарламенте

Стали известны результаты избирателей 26 из 27 участвовавших в выборах стран.

По предварительным данным, Европейская народная партия, которая в настоящее время имеет больше всего депутатов в парламенте, получит около 189 из 720 мест в новом созыве на следующие пять лет.

Инфографика распределения мест в Европарламенте 2024–2029. Фото: Общественное

Большинство партий в Европарламенте должны быть проевропейскими и проукраинскими.

Урсула фон дер Ляен, которая снова станет кандидатом на пост президентки Еврокомиссии, поздравила свою Европейскую народную партию, которая заняла первое место на выборах в Европарламент с победой и заявила, что и в дальнейшем будет "бороться за сильную Европу".

"Сегодня хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. Мы, безусловно, самая сильная партия. Мы якорем стабильности, и избиратели признают наше лидерство в течение последних пяти лет" , — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Также политика отметила, что давно хочет создать широкое большинство для сильной Европы, а для этого рядом нужны проевропейские и проукраинские партии.

"Я всегда говорила, что хочу создать широкое большинство для сильной Европы. В своем первом мандате я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель — продолжить этот путь с проевропейским, проукраинским, за верховенство права. И с завтрашнего дня эта работа начинается снова", — сказала она.

Напомним, глава правительства Бельгии Александер де Кро заявил, что подаст в отставку в понедельник, 10 июня. Причина – поражение провластной партии на выборах в Европарламент.

Напомним, президент Эммануэль Макрон после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции объявил о роспуске Национального собрания и обратился к нации.