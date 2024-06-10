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Выборы в Европарламент — партия Орбана за 20 лет не проходит по голосам

10 июня 2024 10:47
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Илья Рябинин
редактор
Партия Орбана не прошла в Европарламент — какая причина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Венгерская политфракция "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны, Виктором Орбаном, впервые за 20 лет потерпела фиаско на выборах в Европарламент. Таким образом, депутаты партии главы венгерского правительства получат 11 мест в евроучреждении.

Об этом сообщает венгерская газета Telex в понедельник, 10 июня.

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Таблоид пишет, что "Фидес" получил 44,52% голосов избирателей, в то время как большинство голосов отобрала политфракция "Тиса", которую возглавляет депутат-оппозиционер венгерского парламента Петер Мадьяр. Его партия получила 30% голосов избирателей и получила семь мандатов в Европарламенте.

Газета отметила, что впервые за 20 лет "Фидес" лишь однажды набрал менее 50% на выборах в Европарламент, поскольку в последний раз такое случилось в 2004 году.

Мадьяр заявил, что результат выборов является "концом" для Орбана, поскольку политик критиковал премьера за коррупцию. Также он пообещал вернуть миллиардные средства ЕС для Будапешта, которые заморозил Брюссель из-за страха по поводу верховенства закона в Венгрии.

Выборы в Европарламент — последние новости

Напомним, что сейчас в Европе продолжаются выборы в Европейский парламент. Экзитпол свидетельствует о том, что в Нидерландах лидируют три партии: альянс "Зеленых левых" и "Трудовой партии" и "Партия свободы", которые могут получить всего 15 мест.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что большинство партий должны быть проукраинскими и проевропейскими.

А также премьер-министр Бельгии Александер де Кро заявил, что подаст в отставку из-за поражения провластной партии на выборах. Также после оглашения предварительных результатов экзитпола во Франции, президент страны Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание.

Европа
Европарламент
Венгрия
Виктор Орбан
голосование
мир
выборы

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