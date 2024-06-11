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Президент Угорщини проігнорує саміт східного флангу НАТО — причина в Україні

11 червня 2024 18:50
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Президент Угорщини Тамаш Шуйок пропустить саміт східного флангу НАТО
Президент Угорщини Тамаш Шуйок. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент Угорщини Тамаш Шуйок пропустить саміт східного флангу НАТО. Він не буде на зібранні через розбіжності щодо допомоги України.

Про це пише видання Reuters у вівторок, 11 червня.

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Тамаш Шуйок не братиме участі у саміті Бухарестської дев'ятки в Ризі. Натомість країну представлятиме посол у Латвії.

Через це саміт не завершиться спільною декларацією дев’яти країн — вперше з моменту створення формату у 2015 році.

Замість цього оприлюднять заяву від імені президентів Латвії, Румунії та Польщі, які спільно приймають Ризьку зустріч, пише видання.

За словами журналістів, Угорщина та інші країни Центральної Європи розходяться в думках через питання надання зброї Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який буде присутній на Ризькому саміті, відвідає Будапешт наступного дня, щоб обговорити причини, з яких Угорщина не бере участі в місії НАТО в Україні.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб виступила із заявою позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі. З її слів, така процедура можлива згідно зі статтею 7 договору ЄС.

Також ми писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче створити нову коаліцію в Європарламенті та змусити Україну до переговорів з Росією

До слова, європейські лідери дедалі більше роздратовані спробами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокувати санкції проти РФ та допомогу Києву. Тож лідери країн Європейського Союзу планують покарати його, надавши Будапешту "слабкий портфель" у наступному складі Єврокомісії.

саміт
війна в Україні
Україна
допомога
Угорщина
НАТО
Латвія
Європа
Європейський союз

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