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Президент Венгрии проигнорирует саммит восточного фланга НАТО — причина в Украине

11 июня 2024 18:50
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Улинец Юлия
редактор
Президент Венгрии Тамаш Шуек пропустит саммит восточного фланга НАТО
Президент Венгрии Тамаш Шуек. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Венгрии Тамаш Шуек пропустит саммит восточного фланга НАТО. Он не будет на собрании из-за разногласий по поводу помощи Украины.

Об этом пишет издание Reuters во вторник, 11 июня.

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Тамаш Шуек не будет участвовать в саммите Бухарестской девятки в Риге. В то же время страну будет представлять посол в Латвии.

Поэтому саммит не завершится совместной декларацией девяти стран — впервые с момента создания формата в 2015 году.

Вместо этого обнародуют заявление от имени президентов Латвии, Румынии и Польши, совместно принимающих Рижскую встречу, пишет издание.

По словам журналистов, Венгрия и другие страны Центральной Европы расходятся во мнениях по вопросу предоставления оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который будет присутствовать на Рижском саммите, посетит Будапешт на следующий день, чтобы обсудить причины, по которым Венгрия не участвует в миссии НАТО в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб выступила с заявлением лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. По ее словам, такая процедура возможна по статье 7 договора ЕС.

Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан хочет создать новую коалицию в Европарламенте и принудить Украину к переговорам с Россией.

К слову, европейские лидеры все больше раздражены попытками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции против РФ и помощь Киеву. Так что лидеры стран Европейского Союза планируют наказать его, предоставив Будапешту "слабый портфель" в следующем составе Еврокомиссии.

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Украина
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Венгрия
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Латвия
Европа
Европейский союз

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