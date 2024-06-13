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НАТО впервые одобрили программу инновационного сотрудничества с Украиной, — Столтенберг

13 июня 2024 21:04
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Бригадир София
редактор
Столтенберг заявил, что НАТО впервые одобрили программу инновационного сотрудничества с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министры обороны стран НАТО впервые согласовали программу, которая предусматривает инновационное сотрудничество с Украиной. Это решение было принято на заседании Совета Украина-НАТО.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг, 13 июня.

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Министры также обсудили меры, способствующие интеграции Украины в Североатлантический союз, которые будут способствовать интеграции Украины в Североатлантический союз, включая адаптацию украинского оборонного сектора к стандартам НАТО, улучшение системы оборонных закупок и усиление оборонной промышленности страны.

Столтенберг также отметил, что планируется утверждение создания совместного аналитического центра Украина-НАТО в Польше и обсуждение увеличения производственных мощностей в оборонной сфере на следующем заседании министров обороны.

Ранее Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического союза будут обязаны помогать Украине. Он отметил, что это в первую очередь будет касаться оружия.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Украина
Альянс
Йенс Столтенберг
НАТО

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