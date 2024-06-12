Генсек НАТО заявив, що країни Альянсу будуть зобов'язані допомагати Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країні Альянсу будуть зобов'язані допомагати Україні. Він зазначив, що це першочергово буде стосуватися зброї.

Про це Столтенберг повідомив на пресконференції 12 червня в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу.

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Країни НАТО будуть зобов'язані допомагати Україні

Столтенберг заявив, що всі члени НАТО будуть зобов’язані надавати військову допомогу Україні. Координацію цього процесу здійснюватимуть командні структури під проводом генерала Каволі.

"Усі країни НАТО зобовʼяжуть поставляти зброю Україні", — зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо подальшої взаємодії Будапешта та Альянсу. Зокрема, це стосувалося допомоги Україні.