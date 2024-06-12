Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Столтенберг заявив, що всі країни НАТО будуть зобов'язані допомагати Україні arrow

Столтенберг заявив, що всі країни НАТО будуть зобов'язані допомагати Україні

12 червня 2024 20:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Генсек НАТО заявив, що країни Альянсу будуть зобов'язані допомагати Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країні Альянсу будуть зобов'язані допомагати Україні. Він зазначив, що це першочергово буде стосуватися зброї.

Про це Столтенберг повідомив на пресконференції 12 червня в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу.

Читайте також:

Країни НАТО будуть зобов'язані допомагати Україні 

Столтенберг заявив, що всі члени НАТО будуть зобов’язані надавати військову допомогу Україні. Координацію цього процесу здійснюватимуть командні структури під проводом генерала Каволі.

"Усі країни НАТО зобовʼяжуть поставляти зброю Україні", — зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо подальшої взаємодії Будапешта та Альянсу. Зокрема, це стосувалося допомоги Україні.

Україна
війна в Україні
Єнс Столтенберг
НАТО
військова допомога
зброя
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор