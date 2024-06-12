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Столтенберг заявил, что все страны НАТО будут обязаны помогать Украине

12 июня 2024 20:29
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Бригадир София
редактор
Генсек НАТО заявил, что страны Альянса будут обязаны помогать Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО будут обязаны помогать Украине. Он отметил, что это в первую очередь будет касаться оружия.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции 12 июня в Брюсселе перед встречей министров обороны стран Альянса.

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Страны НАТО будут обязаны помогать Украине

Столтенберг заявил, что все члены НАТО будут обязаны оказывать военную помощь Украине. Координацию этого процесса будут осуществлять командные структуры под руководством генерала Каволи.

"Все страны НАТО обяжут поставлять оружие Украине", — отметил генсек Альянса.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по дальнейшему взаимодействию Будапешта и Альянса. В частности, это касалось помощи Украине.

Украина
война в Украине
Йенс Столтенберг
НАТО
военная помощь
оружие
война

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