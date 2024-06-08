Нато відмовило у створенні фонду на 100 млрд доларів для України — які альтернативи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував плани на створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні на 100 млрд доларів після того, як члени альянсу відмовилися від цієї ініціативи. Замість цього він закликає країни зберегти свої поточні внески.

Про це пише Bloomberg у суботу, 8 червня.

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Раніше Столтенберг висунув ідею об’єднання внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів для України протягом п'яти років. Однак деякі країни висловили сумнів щодо життєздатності цього плану через їхню неочікувану небажаність виділяти додаткові кошти.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО на засіданні в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну та несмертельну допомогу Україні. Це відповідало б середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії в 2022 році.

"На США припадатиме приблизно половина допомоги, решту – 31 член альянсу. НАТО визначатиме цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опубліковуватиме загальні показники в щорічному звіті", — йдеться в повідомленні.

Хоча новий план не передбачатиме свіжих коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки.

"Наразі ми вже витрачали приблизно 40 мільярдів на рік, але я прошу союзників зробити це на наступні роки. Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку, скільки необхідно", — сказав Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.

Майже всі союзники виразили підтримку пропозиції, за винятком Угорщини, яка залишається "найбільшим знаком питання". Прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав свою країну утриматися від подальшого підвищення підтримки України. Окрім того, Туреччина висловила занепокоєння щодо інших аспектів пакету заходів для України, які повинні бути узгоджені лідерами у Вашингтоні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Ми писали, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу. Втім, питання про вступ країни до організації обговорювати не планують через російське вторгнення.