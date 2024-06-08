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Столтенберг отказывается от создания фонда в 100 млрд долларов Украине, — СМИ

8 июня 2024 10:34
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Но отказало в создании фонда на 100 млрд долларов для Украины — какие альтернативы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Bloomberg
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил планы по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине на 100 млрд долларов после того, как члены альянса отказались от этой инициативы. Вместо этого он призывает страны сохранить свои текущие взносы.

Об этом пишет Bloomberg в субботу, 8 июня.

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Ранее Столтенберг выдвинул идею объединения вкладов союзников в сумму 100 миллиардов долларов для Украины в течение пяти лет. Однако некоторые страны выразили сомнение в жизнеспособности этого плана из-за их неожиданной нежелательности выделять дополнительные средства.

Согласно новому предложению, которое могут поддержать министры обороны НАТО на заседании в Брюсселе на следующей неделе, союзники обяжутся тратить не менее 40 миллиардов евро в год на летальную и несмертельную помощь Украине. Это соответствовало бы среднему годовому взносу с момента вторжения России в 2022 году.

"На США будет приходиться примерно половина помощи, остальное – 31 член альянса. НАТО будет определять цели пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, будет опубликовать общие показатели в ежегодном отчете" , — говорится в сообщении.

Хотя новый план не будет предусматривать свежие средства, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы.

"Сейчас мы уже тратили примерно 40 миллиардов в год, но я прошу союзников сделать это на следующие годы. Мы должны поддерживать, по крайней мере, этот уровень поддержки ежегодно, сколько необходимо" , — сказал Столтенберг после встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

Почти все союзники выразили поддержку предложения, за исключением Венгрии, которая остается "наибольшим вопросительным знаком". Премьер-министр Виктор Орбан призвал свою страну воздержаться от дальнейшего повышения поддержки Украины. Кроме того, Турция выразила обеспокоенность другими аспектами пакета мер для Украины, которые должны быть согласованы лидерами в Вашингтоне.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Мы писали, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Североатлантического союза. Впрочем, вопрос о вступлении страны в организацию обсуждать не планируют из-за российского вторжения.

Йенс Столтенберг
США
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Венгрия
НАТО
Альянс

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