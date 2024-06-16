Канада виділила гроші на відновлення енергетичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Володимир Зеленський. Фото: CBC

Уряд Канади надасть Україні 28 мільйонів доларів США на низку проєктів з відновлення. Найбільшу частини суми передадуть на відновлення енергетичної інфраструктури, яку пошкодили росіяни.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у неділю, 16 червня.

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В канадському уряді зазначили, що Трюдо взяв участь у Саміті миру і оголосив про пакет заходів на підтримку України.

"Через поновлені цього року атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України мільйони мирних жителів залишилися без світла, води та тепла. Ось чому уряд Канади інвестує 15 мільйонів доларів на заміну пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також уряд Канади інвестує 12 мільйонів доларів США на розмінування, технічну допомогу з боку експертів уряду Канади у сфері юстиції та енергетики, та фінансування роботи МВФ з питань економічних реформ і вступу України до Європейського Союзу.

"Ядерні об’єкти стикаються із загрозами та мають вразливі місця безпеки. Ось чому уряд Канади також інвестує 1,5 мільйони доларів США на забезпечення безпечної та надійної роботи ядерних установок в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії", — додали в офісі Трюдо.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники незабаром отримають чотири броньовані бойові автомобілі канадського виробництва. Машини призначені для евакуаціїї поранених, перевезення особового складу у зоні бойових дій, а також можуть бути мобільним командним пунктом.

Також уряд Канади в межах Коаліції дронів передав Україні 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger.