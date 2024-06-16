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Канада выделила средства на восстановление Украины — о какой сумме идет речь

16 июня 2024 22:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Канада выделила деньги на восстановление энергетической инфраструктуры
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CBC
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Правительство Канады предоставит Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденную россиянами.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо в воскресенье, 16 июня.

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В канадском правительстве отметили, что Трюдо принял участие в Саммите мира и объявил о пакете мер в поддержку Украины.

"Из-за обновленных в этом году атак России на энергетическую инфраструктуру Украины миллионы мирных жителей остались без света, воды и тепла. Вот почему правительство Канады инвестирует 15 миллионов долларов в замену поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также правительство Канады инвестирует 12 миллионов долларов США на разминирование, техническую помощь со стороны экспертов правительства Канады в сфере юстиции и энергетики, а также на финансирование работы МВФ по экономическим реформам и вступлению Украины в Европейский Союз.

"Ядерные объекты сталкиваются с угрозами и имеют уязвимые места безопасности. Вот почему правительство Канады также инвестирует 1,5 миллиона долларов США в обеспечение безопасной и надежной работы ядерных установок в Украине через Международное агентство по атомной энергии", — добавили в офисе Трюдо.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники вскоре получат четыре бронированных боевых автомобиля канадского производства . Машины предназначены для эвакуации раненых, перевозки личного состава в зоне боевых действий, а также могут являться мобильным командным пунктом.

Также правительство Канады в рамках Коалиции дронов передало Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.

Джастин Трюдо
сфера энергетики
Саммит Мира в Швейцарии
война в Украине
Канада
финансовая помощь
ядерная опасность
восстановление

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