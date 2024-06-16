Канада выделила деньги на восстановление энергетической инфраструктуры

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CBC

Правительство Канады предоставит Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденную россиянами.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо в воскресенье, 16 июня.

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В канадском правительстве отметили, что Трюдо принял участие в Саммите мира и объявил о пакете мер в поддержку Украины.

"Из-за обновленных в этом году атак России на энергетическую инфраструктуру Украины миллионы мирных жителей остались без света, воды и тепла. Вот почему правительство Канады инвестирует 15 миллионов долларов в замену поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также правительство Канады инвестирует 12 миллионов долларов США на разминирование, техническую помощь со стороны экспертов правительства Канады в сфере юстиции и энергетики, а также на финансирование работы МВФ по экономическим реформам и вступлению Украины в Европейский Союз.

"Ядерные объекты сталкиваются с угрозами и имеют уязвимые места безопасности. Вот почему правительство Канады также инвестирует 1,5 миллиона долларов США в обеспечение безопасной и надежной работы ядерных установок в Украине через Международное агентство по атомной энергии", — добавили в офисе Трюдо.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники вскоре получат четыре бронированных боевых автомобиля канадского производства . Машины предназначены для эвакуации раненых, перевозки личного состава в зоне боевых действий, а также могут являться мобильным командным пунктом.

Также правительство Канады в рамках Коалиции дронов передало Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.