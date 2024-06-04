Канада ввела санкції проти прибічників Януковича — перелік осіб

Віктор Янукович. Фото архівне: 24 канал

Канадський уряд у вівторок, 4 червня, запровадив санкції проти поплічників експрезидента України, Віктора Януковича. В переліку фігурують також двоє міністрів з його уряду.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Канади.

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В Оттаві вважають, що ситуація в Україні — серйозне порушення міжнародного миру та безпеки, яке спричинило міжнародну кризу, через що й було введено санкції проти прихильників експрезидента.

Таким чином під обмеження зокрема потрапили:

експрем'єр-міністр України Микола Азаров;

Олексій Азаров;

Раїса Богатирьова;

Андрій Клюєв;

ексвласник харківського футбольного клубу "Металіст" Сергій Курченко;

ексгенпрокурор України Віктор Пшонка;

Артем Пшонка;

ексміністр освіти України Дмитро Табачник;

Олександр Якименко;

Віталій Захарченко.

Санкції від Канади — останні новини

Нагадаємо, раніше Канада посилила санкції на імпорт російських алмазів через треті країни.

Також уряд країни запровадив новий пакет антиросійських санкцій на фоні другої річниці віроломного російського вторгнення до України.

А також Канада ввела санкції проти 11 лідерів терористичного угрупування ХАМАС, вперше запровадивши обмеження проти "недержавних суб'єктів".