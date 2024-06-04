Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Уряд Канади запровадив санкції проти поплічників Януковича — хто у переліку arrow

Уряд Канади запровадив санкції проти поплічників Януковича — хто у переліку

4 червня 2024 18:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Канада ввела санкції проти прибічників Януковича — перелік осіб
Віктор Янукович. Фото архівне: 24 канал
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Канадський уряд у вівторок, 4 червня, запровадив санкції проти поплічників експрезидента України, Віктора Януковича. В переліку фігурують також двоє міністрів з його уряду. 

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Канади.

Читайте також:

Канада ввела санкції проти прихильників Януковича

В Оттаві вважають, що ситуація в Україні — серйозне порушення міжнародного миру та безпеки, яке спричинило міжнародну кризу, через що й було введено санкції проти прихильників експрезидента.

Таким чином під обмеження зокрема потрапили:

  • експрем'єр-міністр України Микола Азаров;
  • Олексій Азаров;
  • Раїса Богатирьова;
  • Андрій Клюєв;
  • ексвласник харківського футбольного клубу "Металіст" Сергій Курченко;
  • ексгенпрокурор України Віктор Пшонка;
  • Артем Пшонка;
  • ексміністр освіти України Дмитро Табачник;
  • Олександр Якименко;
  • Віталій Захарченко.

Санкції від Канади — останні новини

Нагадаємо, раніше Канада посилила санкції на імпорт російських алмазів через треті країни. 

Також уряд країни запровадив новий пакет антиросійських санкцій на фоні другої річниці віроломного російського вторгнення до України. 

А також Канада ввела санкції проти 11 лідерів терористичного угрупування ХАМАС, вперше запровадивши обмеження проти "недержавних суб'єктів". 

Україна
Сергій Курченко
санкції
Віктор Янукович
Микола Азаров
Канада
уряд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня