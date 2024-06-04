Канада ввела санкции против сторонников Януковича - список лиц

Виктор Янукович. Фото архивное: 24 канал

Канадское правительство во вторник, 4 июня, ввело санкции против приспешников экс-президента Украины Виктора Януковича В перечне фигурируют также два министра из его правительства.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.

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В Оттаве считают, что ситуация в Украине — серьезное нарушение международного мира и безопасности, повлекшее международный кризис, из-за чего и были введены санкции против сторонников экс-президента.

Таким образом, под ограничения, в частности, попали:

экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;

Алексей Азаров;

Раиса Богатырева;

Андрей Клюев;

экс-владелец харьковского футбольного клуба "Металлист" Сергей Курченко;

экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка;

Артем Пшонка;

экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник;

Александр Якименко;

Виталий Захарченко.

Санкции от Канады — последние новости

Напомним, ранее Канада ужесточила санкции на импорт российских алмазов через третьи страны.

Также правительство страны ввело новый пакет антироссийских санкций на фоне второй годовщины вероломного российского вторжения в Украину.

А также Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС , впервые введя ограничения против "негосударственных субъектов".