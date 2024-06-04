Канада ввела санкции против сторонников Януковича - список лиц

Правительство Канады ввело санкции против приспешников Януковича — кто в перечне
Канадское правительство во вторник, 4 июня, ввело санкции против приспешников экс-президента Украины Виктора Януковича В перечне фигурируют также два министра из его правительства.
Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.
Канада ввела санкции против сторонников Януковича
В Оттаве считают, что ситуация в Украине — серьезное нарушение международного мира и безопасности, повлекшее международный кризис, из-за чего и были введены санкции против сторонников экс-президента.
Таким образом, под ограничения, в частности, попали:
- экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;
- Алексей Азаров;
- Раиса Богатырева;
- Андрей Клюев;
- экс-владелец харьковского футбольного клуба "Металлист" Сергей Курченко;
- экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка;
- Артем Пшонка;
- экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник;
- Александр Якименко;
- Виталий Захарченко.
Санкции от Канады — последние новости
Напомним, ранее Канада ужесточила санкции на импорт российских алмазов через третьи страны.
Также правительство страны ввело новый пакет антироссийских санкций на фоне второй годовщины вероломного российского вторжения в Украину.
А также Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС , впервые введя ограничения против "негосударственных субъектов".
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