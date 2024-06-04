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Правительство Канады ввело санкции против приспешников Януковича — кто в перечне

4 июня 2024 18:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Канада ввела санкции против сторонников Януковича - список лиц
Виктор Янукович. Фото архивное: 24 канал
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Канадское правительство во вторник, 4 июня, ввело санкции против приспешников экс-президента Украины Виктора Януковича  В перечне фигурируют также два министра из его правительства.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.

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Канада ввела санкции против сторонников Януковича

В Оттаве считают, что ситуация в Украине — серьезное нарушение международного мира и безопасности, повлекшее международный кризис, из-за чего и были введены санкции против сторонников экс-президента.

Таким образом, под ограничения, в частности, попали:

  • экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;
  • Алексей Азаров;
  • Раиса Богатырева;
  • Андрей Клюев;
  • экс-владелец харьковского футбольного клуба "Металлист" Сергей Курченко;
  • экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка;
  • Артем Пшонка;
  • экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник;
  • Александр Якименко;
  • Виталий Захарченко.

Санкции от Канады — последние новости

Напомним, ранее Канада ужесточила санкции на импорт российских алмазов через третьи страны.

Также правительство страны ввело новый пакет антироссийских санкций на фоне второй годовщины вероломного российского вторжения в Украину.

А также Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС , впервые введя ограничения против "негосударственных субъектов".

Украина
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Виктор Янукович
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