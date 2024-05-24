У Білорусі 24 травня приземлився літак Віктора Януковича

Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ

В одному з аеропортів Республіки Білорусь приземлився літак колишнього президента України Віктора Януковича. Востаннє він відвідував країну два роки тому.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн" у п'ятницю, 24 травня.

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Так, сьогодні о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C. Однак хто точно перебуває на борту — невідомо.

"Востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року", — зауважив моніторинговий канал.

Тоді в ЗМІ поширювалася інформація, що Кремль готував Януковича, аби оголосити його "президентом України" у випадку успішного захоплення Росією.

Скриншот допису "Гаюна"

Зазначимо, що сьогодні в Білорусі повинна відбутися зустріч самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.

Раніше Путін перебував з візитом у Китаї. Під час його зустрічі з Сі Цзіньпіном китайський лідер назвав вторгнення та збройну агресію РФ "українською кризою".

Також аналітики ISW писали, що метою візиту Путіна до Китаю є залучення додаткової допомоги для ведення війни в Україні.

А за даними ДПСУ, станом на 22 травня на білорусько-українському кордоні не фіксують підрозділів Росії. Проте цей напрямок залишається загрозливим, адже Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора.