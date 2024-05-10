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Білорусь будує сховища для російської ядерної зброї біля кордону з Україною

10 травня 2024 23:43
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Білорусь будує сховища для російської ядерної зброї біля кордону з Україною
Будівництво сховищ для ядерної зброї в Білорусі. Фото: Maxar Technologies
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Білорусі будують сховища для російської ядерної зброї. Будівництво розпочалося в центральній частині країни.

Про це в п'ятницю, 10 травня, повідомило видання The New York Times.

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Нове будівництво сховищ розпочалося ще в березні 2023 року. Щоб відстежити його хід, журналісти проаналізували супутникові знімки та фотографії, а також поспілкувалася з експертами з ядерної зброї та контролю над озброєннями.

У матеріалах зазначено, що об’єкт знаходиться за 193 кілометрів на північ від кордону з Україною на військовому складі поблизу міста Осиповичі.

Деякі з нещодавно побудованих там структур мають унікальні особливості. Наприклад, є крита вантажна зона, що з’єднана зі схожим прихованим підземним бункером радянських часів, а нова зона, крім охоронного периметра всієї бази, оточена трьома лініями огорожі.

Білорусь будує сховища для російської ядерної зброї біля кордону з Україною - фото 1
Будівництво сховищ у Білорусі на супутниковому знімку. Фото: Maxar Technologies

Останніми тижнями на об’єкті розпочалося нове будівництво, можливо, нових будівель. Також під камуфляжем в середині 2023 року, зокрема на радарних супутникових зображеннях, наданих компанією Umbra, помітили систему ППО. Її залучено для захисту об'єкта.

За даними видання, ядерні боєголовки зазвичай зберігають поблизу військових баз, аби зброю можна було доставляти. Ймовірне ядерне сховище розташоване у тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які можуть використовуватися для запуску ядерних або звичайних боєголовок.

Нагадаємо, днями в Білорусі розпочали перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, яке оприлюднило білоруське оборонне відомство, видно посадку штурмовика Су-25.

Також ми повідомляли про те, що в Білорусі тривають навчання за участю бойовиків розформованої терористичної організації "Вагнер".

Білорусь
війна
ядерна зброя
війна в Україні
укриття
Росія

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