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Білорусь слідом за Росією перевірить готовність носіїв ядерної зброї

7 травня 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Білорусь слідом за Росією перевірить готовність носіїв ядерної зброї
Білоруський літак-носій ядерної зброї. Ілюстративне фото: МО РБ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство оборони Білорусі вирішило раптово розпочати перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, яке оприлюднило відомство, видно посадвку штурмовика Су-25.

Про це повідомляла пресслужба моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в Telegram у вівторок, 7 травня.

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До перевірки залучать ескадрилью штурмовиків Су-25 і окремий ракетний дивізіон, озброєний ОТРК "Іскандер-М" та підрозділ реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

"МО РБ опублікувало відео з розпочатої раптової перевірки засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, знятому пропагандистами ВоєнТБ на аеродромі "Мачулищі", можна помітити посадку штурмовика Су-25", — йдеться у повідомленні.

OSINT-група зазначила, що окрім бортового номера на відео чомусь "заблюрили" підвісні паливні баки. 

ядерні погрози Білорусі
Білоруський літак-носій ядерної зброї. Фото: скриншот з відео

Цілком ймовірно, що за допомогою "блюру" МО Білорусі вирішило створити відчуття, що літаки вже прямо зараз вилітають застосовувати ядерні боєприпаси.

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Скриншот допису "Гаюна"

Раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї. Найближчим часом його проведе Міноборони країни-агресора.

А політолог-міжнародник Юлія Осмоловська в ефірі Вечір.LIVE заявила, що погрози Путіна використати ядерну зброю не варто вважати лише маніпуляціями. Необхідно бути готовими до будь-яких дій Росії.

Крім того, в ISW вважають, що метою ядерних погроз Кремля є намагання контролювати західні країни. Як пояснюють аналітики, це є частиною гібридної війни Росії.

Білорусь
Олександр Лукашенко
зброя
ядерна зброя
літаки
винищувач

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