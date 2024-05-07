Білорусь слідом за Росією перевірить готовність носіїв ядерної зброї

Білоруський літак-носій ядерної зброї. Ілюстративне фото: МО РБ

Міністерство оборони Білорусі вирішило раптово розпочати перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, яке оприлюднило відомство, видно посадвку штурмовика Су-25.

Про це повідомляла пресслужба моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в Telegram у вівторок, 7 травня.

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До перевірки залучать ескадрилью штурмовиків Су-25 і окремий ракетний дивізіон, озброєний ОТРК "Іскандер-М" та підрозділ реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

"МО РБ опублікувало відео з розпочатої раптової перевірки засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. На відео, знятому пропагандистами ВоєнТБ на аеродромі "Мачулищі", можна помітити посадку штурмовика Су-25", — йдеться у повідомленні.

OSINT-група зазначила, що окрім бортового номера на відео чомусь "заблюрили" підвісні паливні баки.

Білоруський літак-носій ядерної зброї. Фото: скриншот з відео

Цілком ймовірно, що за допомогою "блюру" МО Білорусі вирішило створити відчуття, що літаки вже прямо зараз вилітають застосовувати ядерні боєприпаси.

Скриншот допису "Гаюна"

Раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї. Найближчим часом його проведе Міноборони країни-агресора.

А політолог-міжнародник Юлія Осмоловська в ефірі Вечір.LIVE заявила, що погрози Путіна використати ядерну зброю не варто вважати лише маніпуляціями. Необхідно бути готовими до будь-яких дій Росії.

Крім того, в ISW вважають, що метою ядерних погроз Кремля є намагання контролювати західні країни. Як пояснюють аналітики, це є частиною гібридної війни Росії.