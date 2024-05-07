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В ISW назвали мету ядерних погроз Кремля

7 травня 2024 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ISW назвали мету ядерних погроз Кремля
Володимир Путін на фоні ядерної зброї. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль знову активізував кампанію із залученням ядерних погроз і дипломатичних маніпуляцій. Метою цього, пояснюють, є намагання контролювати Захід. 

Про це йдеться у звіті ISW. 

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"Кремль знову посилює рефлексивну контрольну кампанію, націлену на прийняття рішень Заходом, використовуючи ядерні загрози та дипломатичні маніпуляції", — йдеться у звіті. 

Як пояснюють аналітики, відповідний контроль — це частина гібридної війни РФ. Використовуючи такий метод, супротивник добровільно вживає такі дії, які вигідні Кремлю. 

Для досягнення мети, до прикладу, керівництво Росії використовує навчання з ядерної готовності та погрози "відплати", щоб Захід зменшив свою допомогу Україні. Нещодавні погрози якраз відбуваються на тлі постачання військової допомоги ЗСУ. 

Однак, за словами фахівців, РФ навряд чи вдасться до практичного використання ядерної зброї в Україні чи Європі. 

"Росія часто використовувала бряцання ядерною зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї з використанням авіації та флоту.

Своєю чергою політолог прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю.

війна
володимир путін
росіяни
Європа
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війна в Україні
Росія

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