В ISW назвали цель ядерных угроз Кремля
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.
Об этом говорится в отчете ISW.
Цель ядерных угроз России
"Кремль снова усиливает рефлексивную контрольную кампанию, нацеленную на принятие решений Западом, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции", — говорится в отчете.
Как объясняют аналитики, соответствующий контроль — это часть гибридной войны РФ. Используя такой метод, противник добровольно предпринимает такие действия, которые выгодны Кремлю.
Для достижения цели, к примеру, руководство России использует обучение по ядерной готовности и угрозе "отлпаты", чтобы Запад уменьшил свою помощь Украине. Недавние угрозы как раз происходят на фоне поставок военной помощи для ВСУ.
Однако, по словам специалистов, РФ вряд ли прибегнет к практическому использованию ядерного оружия в Украине или Европе.
"Россия часто использовала бряцание ядерным оружием во время полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия с использованием авиации и флота.
В свою очередь политолог прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие.
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