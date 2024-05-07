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В ISW назвали цель ядерных угроз Кремля

7 мая 2024 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ISW назвали цель ядерных угроз Кремля
Владимир Путин на фоне ядерного оружия. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Цель ядерных угроз России

"Кремль снова усиливает рефлексивную контрольную кампанию, нацеленную на принятие решений Западом, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции", — говорится в отчете.

Как объясняют аналитики, соответствующий контроль — это часть гибридной войны РФ. Используя такой метод, противник добровольно предпринимает такие действия, которые выгодны Кремлю.

Для достижения цели, к примеру, руководство России использует обучение по ядерной готовности и угрозе "отлпаты", чтобы Запад уменьшил свою помощь Украине. Недавние угрозы как раз происходят на фоне поставок военной помощи для ВСУ.

Однако, по словам специалистов, РФ вряд ли прибегнет к практическому использованию ядерного оружия в Украине или Европе.

"Россия часто использовала бряцание ядерным оружием во время полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия с использованием авиации и флота.

В свою очередь политолог прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие.

война
владимир путин
россияне
Европа
ядерное оружие
война в Украине
Россия

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