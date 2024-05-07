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Беларусь вслед за Россией проверит готовность носителей ядерного оружия

7 мая 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Беларусь вслед за Россией проверит готовность носителей ядерного оружия
Беларусский самолет-носитель ядерного оружия. Иллюстративное фото: МО РБ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны Беларуси решило внезапно приступить к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия. На видео, которое обнародовало ведомство, видна посадка штурмовика Су-25.

Об этом сообщала пресс-служба мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в Telegram во вторник, 7 мая.

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К проверке будут привлечены эскадрилью штурмовиков Су-25 и отдельный ракетный дивизион, вооруженный ОТРК "Искандер-М" и подразделение реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М".

"МО РБ опубликовало видео с начавшейся внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. На видео, снятом пропагандистами ВоенТВ на аэродроме "Мачулищи", можно заметить посадку штурмовика Су-25", — говорится в сообщении.

OSINT-группа отметила, что кроме бортового номера на видео почему-то "заблюрили" подвесные топливные баки.

ядерные угрозы Беларуси
Беларусский самолет-носитель ядерного оружия. Фото: скриншот с видео

По всей вероятности, с помощью "блюра" МО Беларуси решило создать ощущение, что самолеты уже прямо сейчас вылетают применять ядерные боеприпасы.

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Скриншот поста "Гаюна"

Ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия. В ближайшее время его проведет Минобороны страны-агрессора.

А политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире Вечір.LIVE заявила, что угрозы Путина использовать ядерное оружие не следует считать только манипуляциями. Необходимо быть готовыми к любым действиям России.

Кроме того, в ISW считают, что целью ядерных угроз Кремля является попытка контролировать западные страны. Как объясняют аналитики, это часть гибридной войны России.

Беларусь
Александр Лукашенко
оружие
ядерное оружие
самолеты
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