Беларусь вслед за Россией проверит готовность носителей ядерного оружия

Беларусский самолет-носитель ядерного оружия. Иллюстративное фото: МО РБ

Министерство обороны Беларуси решило внезапно приступить к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия. На видео, которое обнародовало ведомство, видна посадка штурмовика Су-25.

Об этом сообщала пресс-служба мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в Telegram во вторник, 7 мая.

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К проверке будут привлечены эскадрилью штурмовиков Су-25 и отдельный ракетный дивизион, вооруженный ОТРК "Искандер-М" и подразделение реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М".

"МО РБ опубликовало видео с начавшейся внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. На видео, снятом пропагандистами ВоенТВ на аэродроме "Мачулищи", можно заметить посадку штурмовика Су-25", — говорится в сообщении.

OSINT-группа отметила, что кроме бортового номера на видео почему-то "заблюрили" подвесные топливные баки.

Беларусский самолет-носитель ядерного оружия. Фото: скриншот с видео

По всей вероятности, с помощью "блюра" МО Беларуси решило создать ощущение, что самолеты уже прямо сейчас вылетают применять ядерные боеприпасы.

Скриншот поста "Гаюна"

Ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия. В ближайшее время его проведет Минобороны страны-агрессора.

А политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире Вечір.LIVE заявила, что угрозы Путина использовать ядерное оружие не следует считать только манипуляциями. Необходимо быть готовыми к любым действиям России.

Кроме того, в ISW считают, что целью ядерных угроз Кремля является попытка контролировать западные страны. Как объясняют аналитики, это часть гибридной войны России.