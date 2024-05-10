Беларусь строит хранилища для российского ядерного оружия у границы с Украиной

Строительство хранилищ для ядерного оружия в Белоруссии. Фото: Maxar Technologies

В Беларуси строят хранилища для российского ядерного оружия. Строительство началось в центральной части страны.

Об этом в пятницу, 10 мая, сообщило издание The New York Times.

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Новое строительство хранилищ началось еще в марте 2023 года. Чтобы отследить его ход, журналисты проанализировали спутниковые снимки и фотографии, а также пообщалась с экспертами по ядерному оружию и контролю над вооружениями.

В материалах отмечено, что объект находится в 193 километрах к северу от границы с Украиной, на военном складе вблизи города Осиповичи.

Некоторые из недавно построенных структур имеют уникальные особенности. Например, есть крытая грузовая зона, соединенная с похожим скрытым подземным бункером советских времен, а новая зона, кроме охранного периметра всей базы, окружена тремя линиями ограды.

Строительство хранилищ в Беларуси на спутниковом снимке. Фото: Maxar Technologies

В последние недели на объекте началось новое строительство, возможно, новых зданий. Также под камуфляжем в середине 2023 года, в частности, на радарных спутниковых изображениях, предоставленных компанией Umbra, заметили систему ПВО. Она привлечена для защиты объекта.

По данным издания, ядерные боеголовки обычно хранят вблизи военных баз, чтобы оружие можно было доставлять. Вероятное ядерное хранилище расположено в том же городе, что и белорусские ракеты "Искандер", которые могут использоваться для запуска ядерных или обычных боеголовок.

Напомним, на днях в Беларуси приступили к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия. На видео, которое обнародовало белорусское оборонное ведомство, видна посадка штурмовика Су-25.

Также мы сообщали о том, что в Беларуси продолжаются учения с участием боевиков расформированной террористической организации "Вагнер".