В Беларуси 24 мая приземлился самолет Виктора Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: росСМИ

В одном из аэропортов Республики Беларусь приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. В последний раз он посещал страну два года назад.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн" в пятницу, 24 мая.

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Сегодня в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C. Однако кто точно находится на борту — неизвестно.

"В последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года", — отметил мониторинговый канал.

Тогда в СМИ распространялась информация, что Кремль готовил Януковича, чтобы объявить его президентом Украины в случае успешного захвата Россией.

Скриншот поста "Гаюна"

Отметим, что сегодня в Беларуси должна состояться встреча самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.

Ранее Путин находился с визитом в Китае. В ходе его встречи с Си Цзиньпином китайский лидер назвал вторжение и вооруженную агрессию РФ "украинским кризисом".

Также аналитики ISW писали, что целью визита Путина в Китай является привлечение дополнительной помощи для войны в Украине.

По данным ГНСУ, по состоянию на 22 мая на белорусско-украинской границе не фиксируют подразделений России. Однако это направление остается угрожающим, ведь Беларусь продолжает поддерживать страну-агрессора.