Украина получит новый транш от ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный в понедельник, 24 июня, подписали программу по финансированию Украины со стороны Евросоюза Ukraine Facility. В результате ЕС вскоре предоставит стране новый транш.

Об этом сообщил нардеп от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам Железняка, подписание программы было последней формальностью. Уже совсем скоро Украина получит 2,03 миллиарда долларов транша.

"Далее перерыв на летние каникулы в ЕС и уже с осени будут деньги от них снова", — добавил нардеп.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, правительство Канады предоставит Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденную россиянами.

Также на Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским объявила о выделении более 1,5 млрд долларов. Помощь предназначена для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.