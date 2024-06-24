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ЕС предоставит новый транш для Украины — что известно

24 июня 2024 22:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит новый транш от ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный в понедельник, 24 июня, подписали программу по финансированию Украины со стороны Евросоюза Ukraine Facility. В результате ЕС вскоре предоставит стране новый транш.

Об этом сообщил нардеп от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам Железняка, подписание программы было последней формальностью. Уже совсем скоро Украина получит 2,03 миллиарда долларов транша.

"Далее перерыв на летние каникулы в ЕС и уже с осени будут деньги от них снова", — добавил нардеп.

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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, правительство Канады предоставит Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденную россиянами.

Также на Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским объявила о выделении более 1,5 млрд долларов. Помощь предназначена для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.

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Европейский союз
финансовая помощь
деньги
Украина

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