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Соболев объяснил, как российская агрессия ускорила путь Украины в ЕС

25 июня 2024 12:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Война ускорила евроинтеграцию Украины, но есть и ограничения — нардеп
Заместитель председателя партии и парламентской фракции "Батькивщина", народный депутат Сергей Соболев. Фото: Униан
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Народный депутат Сергей Соболев заявил, что российская агрессия ускорила процесс вступления Украины в ЕС , хотя война также привела к ограничению прав и свобод. Европейские институты понимают сложности, с которыми сталкивается Украина и готовы поддерживать ее на пути к евроинтеграции.

Об этом сообщил первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 июня.

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Война ускорила путь Украины к вступлению в ЕС

Народный депутат от фракции "Батьківщина" заявил, что российская агрессия ускорила наш путь к вступлению в ЕС, но существуют и определенные ограничения прав и свобод, связанных с войной.

"С одной стороны, российская агрессия ускорила наш путь к вступлению в ЕС, потому что отношение к стране, которая смогла выстоять и далее дает достойный отпор РФ, иное, чем к остальным странам. Но с другой стороны мы понимаем, что есть ограничение прав и свобод , связанные с военным положением. Есть целый ряд вопросов, которые мы не можем решить сейчас немедленно, но европейские институты идут нам на встречу. В этом плане мы определимся по стратегии в течение этого-наступного года", — заявил Соболев.

Продолжая сопротивляться агрессору, Украина тем самым меняет отношение к себе на международной арене. Европейские партнеры признают сложности, с которыми сталкивается страна, и демонстрируют готовность поддерживать ее в стремлении к европейской интеграции.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный подписали программу по финансированию Украины со стороны Евросоюза Ukraine Facility. В результате ЕС вскоре предоставит стране новый транш.

Ранее мы сообщали, что министры иностранных дел стран Евросоюза официально одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов , которые получит Украина. Они будут использованы для закупки приоритетных потребностей Киева.

Европейский союз
война
Украина
Европа
ЕС
народные депутаты
война в Украине

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