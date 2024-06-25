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Зеленський зробив заяву після початку переговорів про членство України в ЄС

25 червня 2024 15:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вступ України до ЄС — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президент
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі. Він нагадав, що наша держава здобула кандидатство ще у червні 2022 року.

Про це Зеленський заявив у вівторок, 25 червня.

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"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ", — розповів Зеленський. 

Президент нагадав, що два роки тому, на початку літа 2022 року, Україна здобула кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення про переговори щодо членства в ЄС. 

При цьому глава держави пояснив, що саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт членства нашої держави у Євросоюзі. Перша міжурядова конференція України та ЄС відбудеться уже сьогодні, 25 червня.

"Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ. Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім — усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" — заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні, 25 червня, офіційно розпочались переговори про вступ України до Європейського Союзу. Окрім того, аналогічні переговори розпочалися і щодо Молдови.

Нагадуємо, що народний депутат Сергій Соболєв заявив, що російська агресія прискорила процес вступу України до ЄС, хоча війна також призвела до обмежень прав і свобод. 

Володимир Зеленський
Європейський союз
переговори
Україна
Європа
президент
війна в Україні

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