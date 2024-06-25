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Зеленский сделал заявление после начала переговоров о членстве Украины в ЕС

25 июня 2024 15:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Вступление Украины в ЕС — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис президент
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Он напомнил, что наше государство получило кандидатство еще в июне 2022 года.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 25 июня.

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"Сегодня исторический день, когда мы переходим к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства Украины. 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, мы подписали заявку на вступление", — рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что два года назад, в начале лета 2022 года Украина получила кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение о переговорах по членству в ЕС.

При этом глава государства пояснил, что именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт членства нашего государства в Евросоюзе. Первая межправительственная конференция Украины и ЕС пройдет уже сегодня, 25 июня.

"Благодарю каждого и каждого, кто защищает Украину, наше государство, наш народ. Спасибо команде, которая делает все, чтобы мы стали частью Европейского Союза. Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом — всех европейских" наций. Дом, который должен быть мирным!" — заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что сегодня, 25 июня, официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Кроме того, аналогичные переговоры начались и по Молдове.

Напомним, что народный депутат Сергей Соболев заявил, что российская агрессия ускорила процесс вступления Украины в ЕС, хотя война также привела к ограничениям прав и свобод.

Владимир Зеленский
Европейский союз
переговоры
Украина
Европа
президент
война в Украине

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