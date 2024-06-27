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Зеленский примет участие в заседании Европейского совета и подпишет соглашение о безопасности с ЕС

27 июня 2024 13:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Переговоры о вступлении в ЕС - Зеленский примет участие в заседании Евросовета
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе. Там украинский лидер поучаствует в заседании Европейского совета и подпишет соглашение по безопасности с ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"На днях Украина начала фактические переговоры по членству в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", — говорится в сообщении.

Также украинский лидер встретится с главами ЕС и стран-членов и проведет двусторонние переговоры. Планируется подписание сразу трех соглашений по безопасности, одно из которых — с ЕС в целом. Документ впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

"Каждый шаг — ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", — добавил Зеленский.

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Скриншот пост Зеленского

Напомним, 25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратились к украинцам по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС. Глава правительства подчеркнул, что Украина станет полноправным членом Союза.

Владимир Зеленский
Европейский союз
переговоры
Украина
соглашение

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