Переговоры о вступлении в ЕС - Зеленский примет участие в заседании Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе. Там украинский лидер поучаствует в заседании Европейского совета и подпишет соглашение по безопасности с ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"На днях Украина начала фактические переговоры по членству в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", — говорится в сообщении.

Также украинский лидер встретится с главами ЕС и стран-членов и проведет двусторонние переговоры. Планируется подписание сразу трех соглашений по безопасности, одно из которых — с ЕС в целом. Документ впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

"Каждый шаг — ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", — добавил Зеленский.

Скриншот пост Зеленского

Напомним, 25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратились к украинцам по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС. Глава правительства подчеркнул, что Украина станет полноправным членом Союза.