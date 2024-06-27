Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского совета в Брюсселе подписал ряд соглашений по безопасности с партнерами, в том числе с ЕС как с институтом.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции на YouTub-канале Офиса Президента в четверг, 27 июня.

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После встречи с главами ЕС и двусторонних переговоров с государствами-членами ЕС Украина подписала сразу три соглашения по безопасности, одно из которых — с Европейским Союзом в целом.

По словам Зеленского, соглашение по безопасности с ЕС впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

"Каждый шаг — ради приближения нашей исторической цели — мира и процветания в общем европейском доме", — отметил Президент.

Подробности соглашения по безопасности с ЕС

Документ предусматривает:

поддержку в €50 млрд евро на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility, возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия, €5 млрд на оружие для Украины и доходы от замороженных активов России;

долгосрочное обеспечение Украины военной техникой, военной подготовкой, содействие оборонной реформе и развитию оборонной промышленности;

помощь в разминировании и послевоенном восстановлении, продолжение поддержки беженцев, сохранение и усиление антироссийских санкций, создание спецтрибунала для политической верхушки России и т.п;

консультации в течение суток в случае новой агрессии России.

Напомним, 27 июня Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Ранее, 25 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Также народный депутат Сергей Соболев заявлял, что российская агрессия ускорила процесс вступления Украины в ЕС.