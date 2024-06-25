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Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Швеції — що обговорювали

25 червня 2024 16:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Активи РФ для України — Володимир Зеленський зустрівся з бізнесом Швеції
Зеленський з представники бізнесу Швеції. Фото: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоганом Форсселом. Вони обговорили перспективи використання заморожених активів Російської Федерації.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 25 червня.

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Зустріч із шведським міністром

"Зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоганом Форсселом та представниками шведського бізнесу", — розповів президент.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи використання доходів від заморожених російських активів на потреби України. Також було порушено тему міжнародного санкційного режиму проти Росії та надання енергетичної підтримки Україні.

"Окрема увага — перспективам розширення шведського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну", — зазначив Зеленський.

Також Зеленський подякував Швеції, її уряду та всьому шведському народу за підтримку України у її шляху до перемоги і встановлення справедливого миру.

Зустріч з шведським бізнесом
Зустріч делегацій України і Швеції. Фото: Офіс президента
зеленський
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із шведською делегацією. Фото: Офіс президента
міністр Швеції
Міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форссел. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі. Він нагадав, що наша держава здобула кандидатство ще у червні 2022 року.

Також президент України відреагував на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України під час бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури нашої держави.

Володимир Зеленський
переговори
Швеція
Україна
активи
Росія

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