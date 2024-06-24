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Зеленський заявив про заміну Содоля — головне зі звернення

24 червня 2024 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив про заміну генерал-лейтенанта Юрія Содоля
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Він також розповів, що зранку була нарада з військовими.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 24 червня.

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Звернення Зеленського

"Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз — Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно", — наголосив Зеленський.

На нараді також обговорили кадрові питання у ЗСУ. Глава держави ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

До того ж була доповідь щодо Покровська, а саме наслідків ударів російських ракет.

"Десятки людей постраждали, і серед них — три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар — відповімо абсолютно справедливо", — додав український лідер.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" на генерала Юрія Содоля. Там заявили, що наразі працюють із заявою.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
українці
Україна
президент

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