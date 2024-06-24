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Зеленский заявил о замене Содоля — главное из обращения

24 июня 2024 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил о замене генерал-лейтенанта Юрия Содоля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. Он также рассказал, что с утра было совещание с военными.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 24 июня.

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Обращение Зеленского

"Совещание с военными. Утром. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас — Донецкой области. И поставке нашим силам всего, что необходимо", — подчеркнул Зеленский.

На совещании также обсудили кадровые вопросы в ВСУ. Глава государства принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

К тому же был доклад по Покровску, а именно последствий ударов российских ракет.

"Десятки людей пострадали, и среди них — три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар — ответим абсолютно справедливо", — добавил украинский лидер.

Напомним, в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" на генерала Юрия Содоля. Там заявили, что сейчас работают с заявлением.

Также народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
украинцы
Украина
президент

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