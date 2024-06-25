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Зеленский встретился с представителями бизнеса Швеции — что обсуждали

25 июня 2024 16:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Активы РФ для Украины - Владимир Зеленский встретился с бизнесом Швеции
Зеленский с представителями бизнеса Швеции. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Швеции Йоганом Форсселом. Они обсудили перспективы использования замороженных активов русской Федерации.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 25 июня.

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Встреча со шведским министром

"Встретился с министром по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Иоганном Форсселом и представителями шведского бизнеса", — рассказал президент.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы использования доходов от замороженных российских активов на нужды Украины. Также была поднята тема международного санкционного режима против России и предоставление энергетической поддержки Украине.

"Отдельное внимание — перспективам расширения шведского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину", — отметил Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Швецию, ее правительство и весь шведский народ за поддержку Украины в ее пути к победе и установлению справедливого мира.

Встреча со шведским бизнесом
Встреча делегаций Украины и Швеции. Фото: Офис президента
зеленый
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со шведской делегацией. Фото: Офис президента
министр Швеции
Министр по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Йоган Форссел. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил о начале фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Он напомнил, что наше государство получило кандидатство еще в июне 2022 года.

Также президент Украины отреагировал на выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест двух ключевых фигур в российском военном руководстве. Оба обвиняются в совершении военных преступлений против мирного населения Украины во время бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры нашего государства.

Владимир Зеленский
переговоры
Швеция
Украина
активы
Россия

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