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Зеленський відреагував на видачу ордерів на арешт військового керівництва Росії

25 червня 2024 15:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Володимир Зеленський прокоментував видачу ордерів на арешт російських генералів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України під час бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури нашої держави.

Таку заяву Зеленський зробив у вівторок, 25 червня.

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"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві", — зазначив Зеленський.

Обох військових держави-агресора звинувачують у скоєнні злочинів проти цивільних людей в Україні під час жорстоких бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні.

"Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні", — зазначив президент.

Глава держави додав, що кожен злочинець, причетний до планування та виконання ударів по Україні, має знати, що правосуддя буде здійснене і злочинці опиняться за гратами.

Зеленський зазначив, що сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно показує, що жодне військове звання не може захистити російських злочинців від відповідальності.

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", — резюмував президент.

Як відомо, сьогодні Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу країни-агресора Валерія Герасимова.

Раніше ми писали, що речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що є більш ефективні способи притягти Росію до відповідальності за її злочини. Однак визнання її державою-спонсором тероризму до них не входить. 

СБУ повідомила про підозру керівнику Російського університету спецназу імені Путіна Байбетара Вайханова. Чоловік входить до найближчого оточення глави Чечні Рамзана Кадирова та проводить підготовку бойовиків для окупаційних угруповань Російської Федерації.

Володимир Зеленський
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Гаага
Україна
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війна в Україні
арешт

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