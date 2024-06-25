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У США пояснили, чому не визнають Росію спонсоркою тероризму

25 червня 2024 06:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чому США не визнали РФ державою-спонсором тероризму — у Держдепі пояснили
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Celal Güneş/Anadolu Agency
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що є більш ефективні способи притягти Росію до відповідальності за її злочини. Однак визнання її державою-спонсором тероризму до них не входить. 

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 25 червня.

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Чому США не визнали РФ країною-спонсоркою тероризму

"Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму", — зазначив Міллер.

Він пояснив, що статус держави-спонсорки тероризму матиме негативні наслідки, зокрема гуманітарного характеру.

Таким чином США продовжують вводити жорсткіші санкції проти російської влади, компаній та експорту, "послаблює російську військову машину".

Речник Держдепу наголосив, що США продовжуватимуть вдаватися до санкцій і надалі.

Нагадаємо, що нещодавно в США подали до розгляду законопроєкт про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Це рішення обумовлено візитом Володимира Путіна до Північної Кореї та підписанням угоди про партнерство між країнами.

Також у Держдепі США розповіли, як і чим спинити Росію на сході України. Так, щоб здобути вирішальну перевагу над росіянами, Україна має зупинити просування окупантів на сході, посилити захист неба і відновлювати економіку. 

Додамо, що США нададуть пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS Україні, а не іншим країнам, які також потребують такої допомоги. 

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