Росії можуть визнати державою-спонсором тероризму — що відомо

Сенат США. Фото: Lawrence Jackson

Сенат США розгляне двопартійний законопроєкт, що пропонує визнати Росію державою — спонсором тероризму. Це рішення обумовлено візитом Володимира Путіна до Північної Кореї та підписанням угоди про партнерство між країнами.

Про це йдеться у двопартійному законопроєкті, який подали сенатор-республіканець Ліндсі Грем та його колега — демократ Річард Блюменталь

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У законопроєкті йдеться про те, що його можна цитувати як "Закон про визнання Російської Федерації державою — спонсором тероризму".

Законопроєкт. Фото: скриншот

Сенатори заявили, що візит Володимира Путіна до Північної Кореї та підписання там угоди про партнерство між країнами має стати остаточним поштовхом для ухвалення у Конгресі США рішення про визнання РФ державою — спонсором тероризму.

"Той факт, що Путін мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою —спонсором тероризму", — зазначив Грем.

На думку сенаторів, наділення Росії таким статусом "значно збільшить доступні США інструменти для покарання" Путіна за війну в Україні, "деструктивні дії в Африці" та в усьому світі загалом.

"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства", — заявив демократ Блюменталь.

Законопроєкт про визнання РФ державою — спонсором тероризму включає також санкції для країн, що співпрацюють з РФ, та розширення переліку товарів подвійного призначення, які не будуть дозволені до експорту до Росії.​

Нагадаємо, заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс прибув до Києва. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала мету візиту — зустріч з українськими урядовцями та партнерами.

Ми писали, що після візиту Путіна до Північної Кореї радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.