Військова допомога Україні — Південна Корея може надати системи ППО для ЗСУ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.

Про це повідомила Yonhap News Agency у четвер, 20 червня.

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Військова допомога від Південної Кореї

Північна Корея та РФ підписали договір, який передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з країн зазнає нападу. Після цієї заяви Уряд Південної Кореї заявив, що перегляне свою позицію щодо постачання військової допомоги в Україну.

"Уряд висловлює серйозну стурбованість і засуджує підписання угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Північною Кореєю та Росією, яке спрямоване на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва", — заявив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин під час пресбрифінгу в офісі президента.

Радник пообіцяв вжити необхідних заходів, адже подібний договір є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН і повинен підлягати міжнародному контролю та санкціям

"Ми плануємо переглянути питання збройової підтримки України", — зазначив чиновник.

Він додав, що Південна Корея зберігатиме стратегічну двозначність щодо типів зброї, які можуть бути поставлені Україні.

"Конкретні заходи будуть оприлюднені пізніше, і буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", — зауважив Чан Хо Джин.

Що може отримати Україна

За даними урядових джерел, до списку можуть потрапити системи протиповітряної оборони, оскільки Україна потребує протиракетних систем для відбиття російських повітряних ударів.

За словами радника, Південна Корея також запровадить додаткові санкції проти чотирьох російських кораблів, п’яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї та нафти між Росією та Північною Кореєю.

Нагадаємо, Північна Корея відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів. Боєприпаси РФ хоче використати у війні проти України.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив, що Північна Корея надає Росії військову допомогу.

Також ми писали, що Європейські країни спільними зусиллями вирішили передати необхідне озброєння для оборони, у тому числі й засоби ППО.