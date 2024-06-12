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Подоляк назвав країну, яка надає Росії велику кількість снарядів

12 червня 2024 07:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП відповіли, з якою країною співпрацює Росія
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Yasin Akgul
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав країну, яка надає Росії військову допомогу. Йдеться про Північну Корею.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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За словами Подоляка, Північна Корея постачає Росії велику кількість снарядів, мін та ракет.

"Північна Корея постачає велику кількість снарядів калібру 122-мм і 152-мм, мін калібру 82-мм і 120-мм, певну кількість далекобійних ракет", — наголосив він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ. 

Також російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.

Михайло Подоляк
росія
Офіс президента
військова допомога
КНДР

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