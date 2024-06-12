В ОП відповіли, з якою країною співпрацює Росія

Подоляк назвав країну, яка надає Росії велику кількість снарядів
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав країну, яка надає Росії військову допомогу. Йдеться про Північну Корею.
Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.
Допомога Росії від КНДР
За словами Подоляка, Північна Корея постачає Росії велику кількість снарядів, мін та ракет.
"Північна Корея постачає велику кількість снарядів калібру 122-мм і 152-мм, мін калібру 82-мм і 120-мм, певну кількість далекобійних ракет", — наголосив він.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ.
Також російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.
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