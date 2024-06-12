В ОП відповіли, з якою країною співпрацює Росія

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Yasin Akgul

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав країну, яка надає Росії військову допомогу. Йдеться про Північну Корею.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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За словами Подоляка, Північна Корея постачає Росії велику кількість снарядів, мін та ракет.

"Північна Корея постачає велику кількість снарядів калібру 122-мм і 152-мм, мін калібру 82-мм і 120-мм, певну кількість далекобійних ракет", — наголосив він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ.

Також російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.