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Путін пригрозив ударами по країнах, які надають зброю для України

5 червня 2024 22:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vladimir Astapkovich/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.

Про це диктатор Росії сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств, передають росЗМІ у середу, 5 червня.

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Президент РФ наголосив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. Однак Путін зазначив, що "думає над тим, що відповідь може бути асиметрична" на такі удари по його країні та постачання далекобійної зброї в Україну.

Він також уявляє ситуацію, ніби США мають припинити постачання зброї Україні, і в результаті "конфлікт закінчиться через два-три місяці".

Путін згадав також про західних інструкторів, які нібито "зазнають втрат в Україні".

Нагадаємо, Путін носить бронежилет, який ховає під одягом. Зазвичай він його одягає під час публічних заходів.

Також російські звинувачення щодо нелегітимності президента України Володимира Зеленського є частиною інформаційної операції Кремля, яку офіційні особи Росії активно просувають останніми тижнями. Ця кампанія спрямована на дискредитацію українського лідера в очах міжнародної спільноти та на підрив довіри до української влади.

Україна
володимир путін
росіяни
росія
зброя
війна

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