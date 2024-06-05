Путін пригрозив ударами по країнах, які надають зброю для України
Російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.
Про це диктатор Росії сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств, передають росЗМІ у середу, 5 червня.
Чергові погрози від Путіна
Президент РФ наголосив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. Однак Путін зазначив, що "думає над тим, що відповідь може бути асиметрична" на такі удари по його країні та постачання далекобійної зброї в Україну.
Він також уявляє ситуацію, ніби США мають припинити постачання зброї Україні, і в результаті "конфлікт закінчиться через два-три місяці".
Путін згадав також про західних інструкторів, які нібито "зазнають втрат в Україні".
Нагадаємо, Путін носить бронежилет, який ховає під одягом. Зазвичай він його одягає під час публічних заходів.
Також російські звинувачення щодо нелегітимності президента України Володимира Зеленського є частиною інформаційної операції Кремля, яку офіційні особи Росії активно просувають останніми тижнями. Ця кампанія спрямована на дискредитацію українського лідера в очах міжнародної спільноти та на підрив довіри до української влади.
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