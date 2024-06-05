Путин пригрозил странам, которые предоставляют оружие для Украины

Путин пригрозил ударами по странам, предоставляющим оружие для Украины
Российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.
Об этом диктатор России сказал во время встречи с представителями информационных агентств, передают росСМИ в среду, 5 июня.
Очередные угрозы от Путина
Президент РФ подчеркнул, что Россия будет улучшать системы ПВО из-за угрозы применения дальнобойного оружия с территории Украины. Однако Путин отметил, что "думает над тем, что ответ может быть асимметричным" на такие удары по его стране и поставки дальнобойного оружия в Украину.
Он также представляет ситуацию, что США должны прекратить поставки оружия Украине, и в результате "конфликт закончится через два-три месяца".
Путин упомянул также о западных инструкторах, которые якобы "несут потери в Украине".
Напомним, Путин носит бронежилет, который прячет под одеждой. Обычно он его надевает во время публичных мероприятий.
Также российские обвинения в нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского являются частью информационной операции Кремля, которую официальные лица России активно продвигают в последние недели. Эта кампания направлена на дискредитацию украинского лидера в глазах международного сообщества и подрыв доверия к украинской власти.
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