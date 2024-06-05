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Путин пригрозил ударами по странам, предоставляющим оружие для Украины

5 июня 2024 22:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин пригрозил странам, которые предоставляют оружие для Украины
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vladimir Astapkovich/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.

Об этом диктатор России сказал во время встречи с представителями информационных агентств, передают росСМИ в среду, 5 июня.

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Президент РФ подчеркнул, что Россия будет улучшать системы ПВО из-за угрозы применения дальнобойного оружия с территории Украины. Однако Путин отметил, что "думает над тем, что ответ может быть асимметричным" на такие удары по его стране и поставки дальнобойного оружия в Украину.

Он также представляет ситуацию, что США должны прекратить поставки оружия Украине, и в результате "конфликт закончится через два-три месяца".

Путин упомянул также о западных инструкторах, которые якобы "несут потери в Украине".

Напомним, Путин носит бронежилет, который прячет под одеждой. Обычно он его надевает во время публичных мероприятий.

Также российские обвинения в нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского являются частью информационной операции Кремля, которую официальные лица России активно продвигают в последние недели. Эта кампания направлена на дискредитацию украинского лидера в глазах международного сообщества и подрыв доверия к украинской власти.

Украина
владимир путин
россияне
россия
оружие
война

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