Володимир Путін носить бронежилет, — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Front News International

Російський диктатор Володимир Путін носить бронежилет, який ховає під одягом. Зазвичай він його одягає під час публічних заходів.

Про це повідомляє The Moscow Times у вівторок, 4 червня, посилаючись на двох російських чиновників та близьке до Кремля джерело.

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Путін носить бронежилет

Один із посадовців, який часто особисто бачив Путіна на публічних заходах, розповів, що диктатор почав носити бронежилет ще 2023 року за порадою Федеральної служби охорони та Служби безпеки президента.

"Цього року 9 травня під час параду начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті", — зазначив чиновник.

На прохання видання британська консультантка з питань безпеки Джейд Міллер проаналізувала кадри з виступом Путіна під час цьогорічного параду 9 травня і підтвердила, що той був у бронежилеті.

"Путін ходить досить скуто, і на спині його пальта не видно природних складок при ходьбі та рукостисканні військовослужбовців. Верхня частина тіла Путіна виглядає неприродно, а його плечі здаються досить широкими та квадратними, не видно форми спини та лопаток", — зауважила Міллер.

За її словами, поведінка російського диктатора свідчить, що під пальтом надіто щось, що заважає йому рухатись.

"Видно, що Путін тримає пальто високо застебнутим, і видно, що він перевіряє, чи воно застебнуте, ніби намагається переконатися, що ніхто не бачить що під пальтом. На мою професійну думку, Путін під час відвідування параду носить певну форму балістичного захисту", — пояснила Міллер.

Видання додає, що Кремль офіційно заперечує потребу в посиленні заходів безпеки для Путіна.

Нагадаємо, що російський президент призначив свого колишнього охоронця Олексія Дюміна новим секретарем Держради РФ. Тамтешні блогери вже прозвали його "новим Берією".

Також Путін не припиняє намагань залякати західні країни ядерною зброєю. Цього разу він попередив НАТО про нібито "серйозні наслідки" у разі дозволу Україні завдавати ударів по території Росії.