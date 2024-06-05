Владимир Путин носит бронежилет, — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Front News International

Российский диктатор Владимир Путин носит бронежилет, который прячет под одеждой. Обычно он его одевает во время публичных мероприятий.

Об этом сообщает The Moscow Times во вторник, 4 июня, ссылаясь на двух российских чиновников и близкий к Кремлю источник.

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Путин носит бронежилет

Одно из должностных лиц, часто видевшее Путина на публичных мероприятиях, рассказало, что диктатор начал носить бронежилет еще в 2023 году по совету Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.

"В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете", — отметил чиновник.

По просьбе издания британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер проанализировала кадры с выступлением Путина во время парада 9 мая этого года и подтвердила, что тот был в бронежилете.

"Путин ходит достаточно скованно, и на спине его пальто не видно естественных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих. Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся достаточно широкими и квадратными, не видны формы спины и лопаток", — отметила Миллер.

По ее словам, поведение российского диктатора свидетельствует, что под пальто одето что-то, что мешает ему двигаться.

"Видно, что Путин держит пальто высоко застегнутым, и видно, что он проверяет, застегнуто ли оно, будто пытается убедиться, что никто не видит что под пальто. По моему профессиональному мнению, Путин во время посещения парада носит определенную форму баллистической защиты", — объяснила Миллер.

Издание добавляет, что Кремль официально отрицает необходимость усиления мер безопасности для Путина.

Напомним, что российский президент назначил своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина новым секретарем Госсовета РФ. Тамошние блогеры уже прозвали его "новым Берией".

Также Путин не прекращает попытки запугать западные страны ядерным оружием. На этот раз он предупредил НАТО о якобы "серьезных последствиях" в случае разрешения Украине наносить удары по территории России.