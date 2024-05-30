Олексій Дюмін та Володимир Путін. Фото: nv.ua

Російський диктатор Володимир Путін призначив нового секретаря Держради РФ, ним став колишній губернатор та охоронець Путіна Олексій Дюмін. У сферу діяльності секретаря входитиме ведення внутрішньої і зовнішньої політики між федеральними, регіональними та муніципальними органами влади Росії, включаючи окуповані в Україні території.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Варто відзначити, що російські блогери вже прозвали Дюміна "новим Берією", адже, як вони зазначають, політика та методи впливу на людей у нового секретаря Держради РФ мало чим відрізняються від методів колишнього голови НКВС СРСР.

"Дюмін буде "вирішувати питання" щодо функцій Держради, яка є дорадчим органом, який виконує завдання і координує реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики між федеральними, регіональними та муніципальними органами влади Росії, включаючи окупаційні адміністрації в окупованій Україні, і допомагає в розробці "стратегічних цілей" Росії", — повідомили в (ISW).

Як повідомляють у ЗМІ, раніше Дюмін був охоронцем Путіна, коли російський диктатор тільки очолив уряд РФ у 1999 році, а пізніше сьогоднішній секретар Держради був губернатором Тульської області.

"Російські блогери мають на увазі менш відому роль Берії в розширенні оборонного виробництва Радянського Союзу шляхом мобілізації рабської праці в радянському ГУЛАГу — системі трудових таборів і в’язниць, у яких ув’язнювали мільйони злочинців і політичних в’язнів — натякаючи, що Дюмін так само досягне успіху. у розширенні російського оборонного виробництва", — прокоментували у ISW порівняння Дюміна з Берією.

Нагадаємо, раніше Путін почав залякувати західні держави та повідомив про серйозні наслідки для них, якщо вони дозволять використати свою зброю для ударів по РФ.

Також російський диктатор заявив, що наразі влада в Україні повинна перейти до голови парламенту Руслана Стефанчука, адже термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України вичерпався.