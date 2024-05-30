Новий "Берія" — Путін призначив нового секретаря Держради РФ та дав йому важливу місію
Російський диктатор Володимир Путін призначив нового секретаря Держради РФ, ним став колишній губернатор та охоронець Путіна Олексій Дюмін. У сферу діяльності секретаря входитиме ведення внутрішньої і зовнішньої політики між федеральними, регіональними та муніципальними органами влади Росії, включаючи окуповані в Україні території.
Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Хто такий Дюмін та чим він займатиметься
Варто відзначити, що російські блогери вже прозвали Дюміна "новим Берією", адже, як вони зазначають, політика та методи впливу на людей у нового секретаря Держради РФ мало чим відрізняються від методів колишнього голови НКВС СРСР.
"Дюмін буде "вирішувати питання" щодо функцій Держради, яка є дорадчим органом, який виконує завдання і координує реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики між федеральними, регіональними та муніципальними органами влади Росії, включаючи окупаційні адміністрації в окупованій Україні, і допомагає в розробці "стратегічних цілей" Росії", — повідомили в (ISW).
Як повідомляють у ЗМІ, раніше Дюмін був охоронцем Путіна, коли російський диктатор тільки очолив уряд РФ у 1999 році, а пізніше сьогоднішній секретар Держради був губернатором Тульської області.
"Російські блогери мають на увазі менш відому роль Берії в розширенні оборонного виробництва Радянського Союзу шляхом мобілізації рабської праці в радянському ГУЛАГу — системі трудових таборів і в’язниць, у яких ув’язнювали мільйони злочинців і політичних в’язнів — натякаючи, що Дюмін так само досягне успіху. у розширенні російського оборонного виробництва", — прокоментували у ISW порівняння Дюміна з Берією.
Нагадаємо, раніше Путін почав залякувати західні держави та повідомив про серйозні наслідки для них, якщо вони дозволять використати свою зброю для ударів по РФ.
Також російський диктатор заявив, що наразі влада в Україні повинна перейти до голови парламенту Руслана Стефанчука, адже термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України вичерпався.
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