Алексей Дюмин и Владимир Путин. Фото: nv.ua

Российский диктатор Владимир Путин назначил нового секретаря Госсовета РФ, им стал бывший губернатор и охранник Путина Алексей Дюмин. В сферу деятельности секретаря будет входить ведение внутренней и внешней политики между федеральными, региональными и муниципальными органами власти России, включая оккупированные в Украине территории.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

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Стоит отметить, что российские блогеры уже прозвали Дюмина "новым Берией", ведь, как они отмечают, политика и методы воздействия на людей нового секретаря Госсовета РФ мало чем отличаются от методов бывшего главы НКВД СССР.

"Дюмин будет "решать вопросы" относительно функций Госсовета, который является совещательным органом, выполняющим задачи и координирующим реализацию внутренней и внешней политики между федеральными, региональными и муниципальными органами власти России, включая оккупационные администрации в оккупированной Украине, и помогает в разработке "стратегических целей" "России", — сообщили в (ISW).

Как сообщают в СМИ, ранее Дюмин был телохранителем Путина, когда российский диктатор только возглавил правительство РФ в 1999 году, а позже сегодняшний секретарь Госсовета был губернатором Тульской области.

"Российские блогеры подразумевают менее известную роль Берии в расширении оборонного производства Советского Союза путем мобилизации рабского труда в советском ГУЛАГе — системе трудовых лагерей и тюрем, в которые заточили миллионы преступников и политических заключенных — намекая, что Дюмин в такой же способ добьется успеха", — прокомментировали в ISW сравнение Дюмина с Берией.

Напомним, ранее Путин начал запугивать западные государства и сообщил о серьезных последствиях для них, если они позволят использовать свое оружие для ударов по РФ.

Также российский диктатор заявил, что в настоящее время власть в Украине должна перейти к главе парламента Руслану Стефанчуку, ведь срок пребывания Владимира Зеленского на посту Президента Украины истек.